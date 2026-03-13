 Aller au contenu principal
Truist réduit les prévisions de Fifth Third Bancorp et annonce des perspectives plus faibles que prévu pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Truist Securities réduit les prévisions sur le banque Fifth Third Bancorp FITB.O de 60 $ à 53 $, ce qui représente une hausse de 21,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les prévisions pour le 1er trimestre sont inférieures aux attentes, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour un titre qui est censé être une histoire de "battage et d'augmentation"

** FITB prévoit un bénéfice net de 1,93 milliard de dollars au 1er trimestre, des prêts et des crédits-bails moyens de 158 à 159 milliards de dollars au 1er trimestre, selon les documents déposés auprès de la SEC

** 16 des 22 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 6 comme un "maintien"; le PT médian est de 57 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FITB a baissé de 6,8% depuis le début de l'année

