Truist réduit le PT de Viridian après les résultats d'un essai sur les maladies oculaires

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8 avril -

** Truist Securities réduit l'objectif de prix sur Viridian Therapeutics VRDN.O de 40 à 36 dollars, et maintient la note "achat"

** A la veille de la publication des résultats du premier trimestre de la société biopharmaceutique, Truist rafraîchit son opinion sur l'opportunité commerciale de Viridian dans le domaine des maladies thyroïdiennes de l'œil

** L'examen fait suite aux données du Tepezza d'Amgen

AMGN.O , déjà autorisé en tant qu'injection intraveineuse et maintenant en phase finale d'essais pour une application sous-cutanée, établissant une barre d'efficacité plus élevée pour le traitement de la maladie thyroïdienne de l'œil (TED)

** Truist réduit légèrement les hypothèses de TED à long terme, voyant le veligrotug de VRDN culminer à environ 630 millions de dollars en 2031 et l'elegrobart à environ 1,14 milliard de dollars en 2035, ce qui reste dans les fourchettes de Street

** Les investisseurs et les médecins devraient continuer à débattre de la réduction de la charge de traitement de Viridian par rapport à l'infrastructure commerciale et aux relations établies avec les médecins, les patients et les payeurs d'Amgen; ajoutant que "les actions de VRDN sont attrayantes à ces niveaux"

** Dix-sept des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 2 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 32 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 55,1 % depuis le début de l'année