Truist réduit le PT de Huntington Bancshares en raison des risques macroéconomiques

13 mars - ** Truist Securities réduit les prévisions sur la banque Huntington Bancshares HBAN.O de 21 $ à 19 $, ce qui représente une hausse de 22,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Il indique que la réduction du PT reflète une décote d'environ 1x par rapport au multiple historique moyen de l'action afin de tenir compte des risques géopolitiques et macroéconomiques accrus

** Il relève l'estimation du BPA 2027 d'un cent à 1,93 $, car l'augmentation des rachats d'actions de 0,55 milliard de dollars en 2026 et de 1,1 milliard à 1,2 milliard de dollars en 2027 pousse les bénéfices vers le haut de la fourchette de prévisions de la direction

** 18 des 22 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 3 comme "maintien" et 1 comme "vente"; le PT médian est de 21 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HBAN a baissé de 10,7% depuis le début de l'année