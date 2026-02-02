 Aller au contenu principal
Truist réduit le PT d'American Express pour des raisons de coûts
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Truist réduit le PT sur American Express

AXP.N à 400 $ contre 420 $

** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 11,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société dépense plus pour croître et le report de l'effet de levier justifient un multiple plus faible

** Ajuste le multiple cible à un peu moins de 20 fois sa prévision de BPA pour 2027 pour AXP

** Note que malgré le fait qu'AXP ait plus que doublé au cours des trois dernières années, l'action a reculé lors des publications de résultats environ 75 % du temps

** 12 des 32 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 19 comme "conserver" et 1 comme "vendre fortement"; le PT médian est de 380 $ - données compilées par SEG

** A la dernière clôture, AXP a augmenté de 10,4% au cours des 12 derniers mois

