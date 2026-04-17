Truist monte en Bourse, Wall Street achète surtout la discipline du capital
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 20:15
Truist Financial gagne 3,1% après avoir publié un bénéfice par action dilué de 1,09 dollar au premier trimestre 2026, au-dessus du consensus de 0,997 dollar et en hausse de 25% sur un an. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires atteint 1,38 milliard de dollars, pour des revenus de 5,15 milliards, à peine sous les 5,16 milliards attendus.
Par rapport au quatrième trimestre, la publication se distingue surtout par une amélioration de la rentabilité. Le ROTCE remonte à 13,8% contre 12,7%, porté par des charges qui reculent nettement à 2,98 milliards de dollars et par des revenus de banque d'investissement et de trading de 372 millions de dollars, un plus haut depuis 2021 selon la direction.
Néanmoins, lors de la conférence téléphonique, la direction a abaissé sa prévision de croissance du revenu net d'intérêt 2026 à 2%-3%, contre 3%-4% auparavant, en reconnaissant un environnement de taux plus élevés plus longtemps et une concurrence accrue sur les dépôts.
Si le titre monte, c'est parce que le marché retient surtout la qualité du relais. Truist a relevé son objectif de rachats d'actions à 5 milliards de dollars cette année, abaissé sa cible de taux effectif d'impôt à environ 14,5% grâce à l'activité de "project finance", et lancé un objectif de ROTCE de 16% à 18% à long terme. La banque essaie ainsi de se faire revaloriser non plus seulement comme une banque sensible aux taux, mais comme une franchise capable de générer du bénéfice via les commissions, la productivité et l'allocation du capital. Le point de vigilance reste la marge nette d'intérêt en base taxable équivalente, remontée à 3,02% ainsi que les actifs non performants qui ont progressé.
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