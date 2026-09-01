Truist lance la couverture de LPL Financial avec une recommandation « hold »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Truist Securities lance la couverture de la société de gestion de patrimoine LPL Financial LPLA.O avec une recommandation “hold”

** La société de courtage invoque les incertitudes pesant sur le secteur du conseil aux particuliers fortunés, les risques d'intégration liés à l'acquisition par LPL de son concurrent, le conseiller en investissement Commonwealth Financial, ainsi que les défis liés au maintien de la croissance

** Elle ajoute qu’à la suite de la récente acquisition de Commonwealth, la croissance a ralenti par rapport à celle de ses concurrents, LPL s’étant concentrée sur la fidélisation plutôt que sur la croissance

** “LPL se situe également dans la fourchette haute en termes de contribution aux bénéfices provenant des liquidités à faible rendement, ce qui la place au cœur du débat sur le tri des liquidités par IA” – Truist

** 14 analystes sur 17 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et trois la note “hold”; leur objectif de cours médian est de 401 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 2,7 % depuis le début de l'année