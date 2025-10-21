Truist Financial progresse après que TD Cowen a relevé sa note

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de la banque américaine Truist Financial TFC.N augmentent de 1,9 % à 44,26 $ avant le marché

** TD Cowen relève la recommandation de TFC de "conserver" à "acheter"; augmente l'objectif de cours à 55 dollars, contre 48 dollars précédemment, soit un potentiel de hausse de 27 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le courtier affirme que la banque a atteint un point d'inflexion avec un plan d'investissement pluriannuel qui signale que l'offensive est maintenant de retour sur le terrain

** Les actions semblent "substantiellement sous-évaluées" étant donné la forte amélioration à venir du rendement des capitaux propres tangibles - objectif de rentabilité étroitement surveillé

** 11 des 23 courtiers recommandent l'action à "acheter" ou à une note supérieure, et 12 à "conserver"; l'objectif de cours médian (PT) est de 50 $ - données compilées par LSEG

** En date de la dernière clôture, l'action TFC est restée stable depuis le début de l'année