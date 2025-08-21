Truist Financial chute après la révision à la baisse de la notation de Wells Fargo

21 août - ** Les actions de la banque américaine Truist Financial TFC.N en baisse de 1,1% à 43,89 $

** La société Wells Fargo a abaissé la note de TFC de "surpondération" à "pondération égale", déclarant que le nouveau plan stratégique quinquennal de la société n'est accompagné d'aucune nouvelle mesure et qu'il reflète l'approche de ses homologues

** TFC semble toujours en retard en matière de technologie et d'acquisition de clients, selon la société de courtage

** L'un des principaux objectifs est de mieux servir les clients fortunés en leur offrant des services de gestion de patrimoine. Cependant, TFC a pris du retard dans un secteur de la gestion de patrimoine très concurrentiel - Wells Fargo

** Dix des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée"; la prévision médiane est de 48 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse de ~2,3 % depuis le début de l'année