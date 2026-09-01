Truist attribue la note “neutre” à Raymond James

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Truist Securities lance la couverture de la banque d'investissement Raymond James Financial RJF.N avec une recommandation “neutre”

** La société de courtage fixe un objectif de cours à 188 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 5,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Elle indique: “Bien que la croissance nette des actifs ait récemment accéléré, les investisseurs restent préoccupés par une éventuelle compression des marges, à mesure que le coût marginal de la croissance augmente”

** La branche banque d’investissement de la société offre une proposition de valeur différenciée par rapport à ses concurrents, même si son orientation vers le marché intermédiaire inférieur est confrontée à des difficultés à court terme en matière de chiffre d’affaires – Truist

** Six analystes sur 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat” et neuf la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 189,11 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 10,9% depuis le début de l’année