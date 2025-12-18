Troy AM lance un fonds multi-classes d’actifs en Europe

Troy Asset Management, société de gestion indépendante basée à Londres, lance le fonds Trojan Fund Europe dans un format Ucits pour l’Europe continentale. Ce lancement est réalisé en collaboration avec Alumia, société de conseil en investissement basée au Luxembourg, Universal Investment, plateforme européenne de services de fonds. Universal Investment Ireland est désignée comme société de gestion du fonds.

Créé sous l'égide de Trojan Funds (Ireland), ce nouveau fonds libellé en euros offre une exposition diversifiée à des actions, des obligations et des actifs défensifs de haute qualité, soutenue par une gestion dynamique des risques et l’intégration de critères ESG. Le fonds est classé article 8 SFDR.

Lancé avec 10 millions d’euros fin octobre, Trojan Fund Europe a déjà atteint 17 millions d’euros. La stratégie Multi-Asset Strategy existante de Troy affiche 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Alumia distribuera ce nouveau fonds en Europe, grâce à sa présence au Luxembourg, en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-Bas.