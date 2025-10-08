Trou d'air pour la production industrielle allemande en août

(AOF) - La production industrielle a chuté de 4,3% en août, en Allemagne, après une progression de 1,3% en juillet, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique. Ce repli est bien supérieur au consensus d'un recul de 1%. Ce trou d'air trouve son explication dans la chute de 18,5% par rapport à juillet observée dans l'industrie automobile, la plus grande branche industrielle allemande. " Cette baisse marquée s'explique, au moins en partie, par la combinaison des fermetures annuelles des usines pour les vacances et des changements de production, " explique Destatis.

L'Allemagne accumule les mauvaises nouvelles sur le plan économique. Hier, les commandes à l'industrie en août avaient également déçu, ressortant en repli de 0,8%, après une baisse de 2,7% en juillet. Les économistes anticipaient un rebond de 1,2%.

Au deuxième trimestre, la croissance de la première économie européenne avait déjà déçu. Elle s'était élevée à 0,2%, soit deux fois moins qu'attendu, après une progression du PIB de 0,3% entre janvier et mars. Le FMI anticipe une croissance de seulement 0,1% pour l'Allemagne cette année et de 0,9% l'année prochaine. Le pays bénéficierait alors des mesures de relance budgétaire dévoilées par le chancelier, Friedrich Merz.