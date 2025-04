Trou d'air attendu pour les compagnies aériennes américaines

(AOF) - Les compagnies aériennes américaines pourraient figurer parmi les principales victimes de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump avec ses droits de douane "réciproques". Jetblue, Alaska Air et American Airlines sont attendues en baisse de plus de 4%, United Airlines et Delta de plus de 5% tandis que Southwest devrait reculer de plus de 3%. En cas de dégradation de la situation économique provoquée par cette guerre commerciale, les consommateurs américains pourraient réduire leurs déplacements en avions.