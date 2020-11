Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trop tôt pour s'en remettre à un vaccin contre le COVID-19-Johnson Reuters • 09/11/2020 à 19:35









LONDRES, 9 novembre (Reuters) - La Grande-Bretagne est prête à déployer une campagne massive de vaccination contre le nouveau coronavirus mais il est trop tôt pour s'appuyer sur un vaccin comme solution à l'épidémie, a déclaré lundi Boris Johnson. "Je dois souligner que nous n'en sommes qu'aux tout, tout premiers jours, et que nous en parlons depuis longtemps", a dit le Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce par Pfizer PFE.N que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à 90%. "Nous ne pouvons absolument pas considérer cette nouvelle comme une solution", a-t-il ajouté. (Michael Holden, version française Olivier Cherfan)

Valeurs associées PFIZER NYSE +9.34%