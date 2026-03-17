Trop dissipé, OpenAI s'apprête à bouleverser sa stratégie
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 09:20
Fidji Simo, directrice des applications, a présenté ces orientations lors d'une réunion interne. Elle a expliqué que Sam Altman, directeur général, et Mark Chen, responsable de la recherche, examinaient les activités à reléguer au second plan. Les équipes devraient être fixées dans les prochaines semaines, selon les informations obtenues par le Wall Street Journal.
L'an dernier, OpenAI avait enchaîné les annonces : générateur vidéo Sora, navigateur Atlas, appareil matériel, fonctions d'e-commerce pour ChatGPT. Sam Altman comparait alors cette stratégie à une série de paris sur des start-up internes, qui ont contribué à installer OpenAI comme pionnier de l'IA. Mais la concurrence s'intensifie. Anthropic s'est imposé auprès des entreprises avec Claude Code et Cowork, des outils capables d'exécuter de manière autonome des tâches complexes. Cette tendance, très en vogue dans la Silicon Valley, a même provoqué une correction des marchés boursiers le mois dernier, en pesant sur les entreprises traditionnelles du logiciel. Contrairement à OpenAI, Anthropic a fait le choix de se concentrer sur un nombre limité de produits, centrés sur la programmation et les usages professionnels, en laissant de côté les générateurs d'images ou de vidéos.
Les salariés manquent de visibilité
En interne, plusieurs salariés, actuels ou anciens, pointent un manque de lisibilité lié à la stratégie du "tout à la fois". Dans un laboratoire d'IA, la question clé reste l'allocation de ressources informatiques limitées. Ces ressources ont parfois été déplacées d'une équipe à l'autre à la dernière minute, tandis que l'organisation se complexifiait.
Le WSJ rappelle que l'équipe de Sora dépendait par exemple de la recherche, alors même qu'elle pilotait l'un des produits les plus visibles. OpenAI envisage désormais d'intégrer la génération vidéo directement dans ChatGPT. Sur le terrain du code, l'entreprise regagne du terrain avec une nouvelle version de Codex et un modèle GPT 5.4 dédié aux usages professionnels. Codex compte désormais plus de deux millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, soit près de quatre fois plus qu'au début de l'année. OpenAI envoie aussi des ingénieurs chez des cabinets de conseil et des partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA, un levier clé pour financer son expansion.
L'entreprise conserve par ailleurs une forte position sur le grand public. Elle bénéficie aussi d'une décision du Pentagone classant Anthropic comme risque potentiel pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui incite certaines entreprises à la prudence.
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