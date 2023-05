Tronics finalise la cession des équipements de son usine de Dallas

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le prix d'achat de ces actifs s'élève à 3,1 millions de dollars et la date effective de transfert de propriété est intervenue le 18 mai. L'effet de cette vente permettra un remboursement partiel du prêt intra-groupe accordé par Tronics Microsystems SA à sa filiale américaine Tronics Mems Inc.

(AOF) - Tronics a finalisé la vente des équipements de son usine de Dallas, suite à la décision de restructurer ses opérations aux Etats-Unis. Le conseil de surveillance du spécialiste des MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles a autorisé la signature d'un contrat de rachat d'actifs portant sur les immobilisations de son usine située à Dallas. Le nouveau propriétaire a également repris les obligations liées au bail de l'usine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.