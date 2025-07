Tronics: croissance de 41% du résultat opérationnel annuel information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Tronics, spécialiste des capteurs inertiels MEMS, publie un résultat net en baisse de 47% à 1,44 million d'euros au titre de son exercice clos fin mars 2025, mais un résultat opérationnel des activités poursuivies en croissance de 41% à 1,97 million.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est accru de 9% à 14,9 millions, tiré par le CA des projets d'ingénierie inertiels. Le groupe s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité de son site de production et sur la maîtrise de ses charges de structure.



Pour l'exercice en cours, Tronics estime que son carnet de commande robuste 'servira de base solide pour une croissance durable du CA des capteurs inertiels fabriqués sur son site de Crolles', et vise à poursuivre ses investissements stratégiques en R&D.





