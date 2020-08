Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Troisième soirée de tension en Biélorussie, la police annonce un millier d'arrestations Reuters • 12/08/2020 à 11:57









MINSK, 12 août (Reuters) - La police biélorusse a interpellé mardi plus de 1.000 manifestants qui dénonçaient pour la troisième soirée consécutive la réélection du président Alexandre Loukachenko, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur. Le bilan officiel fait également état d'une soixantaine de blessés, 51 parmi les manifestants et 14 dans les rangs des forces de l'ordre. Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 dans l'ex-république soviétique, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de dimanche avec un score de près de 80% au terme d'un scrutin entaché par des accusations de fraudes massives. Son adversaire, Svetlana Tikhanovskaïa, qui avait réussi à unir l'opposition derrière elle, s'est réfugiée en Lituanie. (Andrei Makhovsky version française Henri-Pierre André)

