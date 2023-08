Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Trois stars des hedge funds présentent une offre concurrente pour Sculptor information fournie par Newsmanagers • 25/08/2023 à 00:15

(NEWSManagers.com) - Boaz Weinstein et plusieurs investisseurs de renom dont William Ackman et Marc Lasry ont lancé une offre concurrente pour Sculptor Capital Management, rapporte le Wall Street Journal. La société de hedge funds, autrefois connue sous le nom d’Och-Ziff Capital Management, a déjà accepté de se vendre à Rithm Capital, une société d’investissement immobilier, pour environ 639 millions de dollars. L’offre de 11,15 dollars par action A en numéraires représentait une prime de 18?% par rapport au cours de clôture de Sculptor à l’époque. Le groupe de Weinstein avait présenté une offre pour Sculptor qui avait été rejetée lors du processus de vente. Il a augmenté son prix à plus de 12 dollars par action, selon des sources proches du dossier. L’action de Sculptor se situait à 11,20 dollars vendredi.Boaz Weinstein gère Saba Capital Management, William Ackman dirige Pershing Square Capital Management et Marc Lasry pilote Avenue Capital Group, toutes trois des sociétés de hedge funds new-yorkaises réputées. Le financement de leur offre devrait provenir de leur fortune personnelle. A lire aussi: Daniel Och s’oppose à la vente de Sculptor à Rithm