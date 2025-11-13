 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 268,74
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trois récompenses au Royaume-Uni pour JCDecaux
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:03

JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Royaume-Uni a remporté trois prix lors des 'Media Leader Awards', dont ceux du Media Owner of the Year, du Media Owner Leader of the Year et du Grand Prix Media Leader Award.

'Ces récompenses soulignent l'innovation et le leadership de JCDecaux, numéro un de la communication extérieure au Royaume-Uni, ainsi que les performances digitales de la communication extérieure', souligne le groupe français.

Le Grand Prix Media Leader Award a été décerné conjointement à Chris Collins et Dallas Wiles, co-directeurs généraux de JCDecaux Royaume-Uni, sélectionnés parmi un large éventail de lauréats issus de sociétés telles qu'OMD UK, Vodafone, Just Eat et Seedtag.

Valeurs associées

JCDECAUX
14,960 EUR Euronext Paris -1,51%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank