Trois récompenses au Royaume-Uni pour JCDecaux
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:03
'Ces récompenses soulignent l'innovation et le leadership de JCDecaux, numéro un de la communication extérieure au Royaume-Uni, ainsi que les performances digitales de la communication extérieure', souligne le groupe français.
Le Grand Prix Media Leader Award a été décerné conjointement à Chris Collins et Dallas Wiles, co-directeurs généraux de JCDecaux Royaume-Uni, sélectionnés parmi un large éventail de lauréats issus de sociétés telles qu'OMD UK, Vodafone, Just Eat et Seedtag.
Valeurs associées
|14,960 EUR
|Euronext Paris
|-1,51%
