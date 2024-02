Trois raisons de préférer le crédit investment grade aux liquidités (Robeco)

(AOF) - "Nous commençons à voir des investisseurs se détourner des liquidités au profit du crédit", rapporte Robeco. Pour le gérant, il y a trois raisons de choisir cette "alternative convaincante", à savoir un meilleur potentiel de rendement, la résistance des crédits investment grade en périodes de récession, et une plus grande diversification de l’exposition au risque. Les crédits IG et notés BB offrent un potentiel de rendement attractif, "en particulier dans un environnement où nous nous attendons à ce que les banques centrales cessent de relever leurs taux".

Deuxièmement, les entreprises investment grade et notées BB continueront à bien se porter même dans un environnement de croissance négative modérée. "Ces entreprises ont été plus prudentes en ce qui concerne leurs niveaux d'endettement et sont donc en mesure de faire face à l'impact négatif d'une récession sur leur rentabilité", explique Robeco.

Enfin, investir dans des crédits investment grade et notés BB "permet une plus grande diversification entre les émetteurs". Par exemple, dans sa stratégie Global Credits - Short Maturity, Robeco investit dans plus de 130 entreprises différentes sur le marché mondial du crédit investment grade.

Non seulement ces produits "offrent aux investisseurs une alternative aux liquidités et aux obligations d'État à court terme", mais "comme nous approchons de la fin d'un des cycles les plus agressifs de relèvement des taux par les banques centrales, les investisseurs peuvent capitaliser sur les opportunités et atténuer les risques", conclut le gérant.