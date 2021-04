Trois piliers pour naviguer sur les marchés du crédit en 2021

Tribune Libre. Par Roger McEniry et Daniel Dolan, gérants du fonds OYSTER US Core Plus

Roger McEniry et Daniel Dolan, gérants du fonds OYSTER US Core Plus. (crédit : DR)

Si la pandémie est un événement qui ne se produit qu'une fois par siècle, les périodes de forte volatilité ne sont pas nouvelles sur les marchés financiers. Pour traverser ces périodes agitées, nous appliquons nos trois piliers d'investissement qui ont fait leurs preuves.

Pilier 1 : Rechercher une large marge de sécurité

Nous pensons que le pire résultat en matière d'investissement en obligations d'entreprises est un défaut de paiement. Notre processus d'investissement vise donc, en premier lieu, à atténuer les risques de baisse en évaluant la solvabilité des entreprises de notre univers d'investissement.

La clé de notre analyse de crédit est une évaluation des « free cash-flow » disponibles car, selon nous, les entreprises qui en génèrent et l'allouent judicieusement sont celles qui présentent les meilleures garanties pour une croissance pérenne. Plus l'entreprise génère du « free cash-flow », plus la marge de sécurité dont nous pensons pouvoir bénéficier en période de volatilité du marché est grande.

Pilier 2 : N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas

La recherche étant au cœur du processus de gestion, nous pensons qu'il est essentiel d'investir là où nous comprenons les entreprises émettrices de dettes. Nous apprécions les secteurs des biens de consommation de base, des services, de la technologie mature, du commerce de détail, de la distribution et des valeurs industrielles, entre autres. Les entreprises dont l'activité est compréhensible, avec des marques fortes et des positions de marché établies, sont particulièrement intéressantes à nos yeux. Nous avons tendance à investir dans des entreprises dont le retour sur investissement est élevé et qui n'ont pas de besoin élevé en capital.

Afin de rester dans notre "cercle de compétences", nous évitons d'investir dans des obligations émises par des banques, des compagnies d'assurance ou des courtiers, car il ne fait pas partie de nos compétences d'évaluer avec confiance ou compétence le «free cash-flow» de ces sociétés ou la manière dont il est alloué.

Nous avons une approche similaire avec les services publics et la plupart des sociétés d'énergie. Nous laissons ces industries à d'autres et nous nous en tenons à ce que nous pensons connaître. Ce positionnement nous a été très utile lors des précédents ralentissements du marché.

Ce n'est pas compliqué, nous achetons des sociétés que nous comprenons et qui génèrent beaucoup de liquidités. Nous ne recherchons pas seulement la sécurité, mais aussi des obligations qui sont soit mal aimées, soit bon marché ou en disgrâce, afin de nous permettre de surperformer nos indices de référence et nos pairs.

Pilier 3 : Les investissements à long terme l'emportent sur les transactions à court terme

Sur les marchés d'obligations d'entreprises, nous pensons que les investissements à long terme sont préférables aux transactions à court terme. Cela exige souvent une vision à contre-courant. Notre stratégie est centrée sur l'analyse des fondamentaux plutôt que sur un comportement moutonnier ou le suivi de tendances. Nous ne cherchons pas à prédire les taux d'intérêt futurs, ne participons pas à des stratégies de rotation sectorielle et ne faisonss de projections d'aucune sorte.

Ne pas faire de projections nous permet de moins nous soucier de la macroéconomie et de nous concentrer sur notre univers de suivi afin d'identifier des obligations d'entreprises sous-évaluées à inclure dans le portefeuille.

L'impact du coronavirus apporte un héritage perturbateur aux marchés du crédit en 2021 et nous pourrions assister à de nouvelles perturbations et à une volatilité accrue. En restant fidèles à nos piliers d'investissement en ces temps difficiles nous pensons continuer à atténuer le risque de baisse tout en maximisant les rendements pour les investisseurs.