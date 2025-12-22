Trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde chez ArcelorMittal
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:17
Situés dans les Etats de Maharashtra, Rajasthan et Gujarat, ces trois projets seront livrés respectivement au 1er semestre 2027 pour le premier, et au 1er semestre 2028 pour les deux autres. Ils permettront au total une économie annuelle d'émissions de CO2 de 1,59 million de tonnes.
Les dépenses d'investissement totales pour les trois projets devraient s'élever à 0,9 milliard de dollars et l'électricité générée sera fournie à AMNS India, la coentreprise sidérurgique indienne 60/40 d'ArcelorMittal avec Nippon Steel.
