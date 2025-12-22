 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde chez ArcelorMittal
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:17

ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde, totalisant 1 GW de capacité nominale solaire et éolienne. Une fois achevés, les projets doubleront sa capacité d'énergie renouvelable à 2 GW en Inde et la porteront à 3,3 GW au niveau mondial.

Situés dans les Etats de Maharashtra, Rajasthan et Gujarat, ces trois projets seront livrés respectivement au 1er semestre 2027 pour le premier, et au 1er semestre 2028 pour les deux autres. Ils permettront au total une économie annuelle d'émissions de CO2 de 1,59 million de tonnes.

Les dépenses d'investissement totales pour les trois projets devraient s'élever à 0,9 milliard de dollars et l'électricité générée sera fournie à AMNS India, la coentreprise sidérurgique indienne 60/40 d'ArcelorMittal avec Nippon Steel.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
37,9300 EUR Euronext Amsterdam -0,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Nexans est représenté au sommet d'un bâtiment de la société dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    Nexans en négociations pour la vente d’Autoelectric à Motherson
    information fournie par Reuters 22.12.2025 10:25 

    Nexans a ‍déclaré lundi être entré en négociations exclusives ‌avec Samvardhana Motherson International pour la ​vente d'Autoelectric, pour ⁠une valeur d’entreprise de 207 ⁠millions ‍d’euros. Selon un communiqué, ⁠cette cession du fabricant de faisceau ​de câblage ... Lire la suite

  • MANITOU : La situation technique est plutôt incertaine
    MANITOU : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.12.2025 10:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en repli, dans une séance sans catalyseur
    information fournie par AFP 22.12.2025 10:19 

    La Bourse de Paris évoluait en repli lundi, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10H00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi, le CAC ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    VOLTALIA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.12.2025 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank