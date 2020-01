Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois nouveaux cas de coronavirus en Allemagne Reuters • 28/01/2020 à 21:51









BERLIN, 28 janvier (Reuters) - Trois nouveaux cas de contamination au coronavirus de Wuhan ont été enregistrés en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, annoncent mardi les autorités sanitaires bavaroises. Les trois personnes infectées travaillent dans la même entreprise que le premier cas annoncé jusqu'ici en Allemagne. Ce premier individu contaminé est un homme de 33 ans qui a apparemment contracté le 2019-nCoV lors d'une formation avec un collègue chinois le 21 janvier, a déclaré le ministère bavarois de la Santé. Les trois autres personnes infectées ont été placées en quarantaine dans une clinique munichoise. "Au total, une quarantaine d'employés de l'entreprise ont été identifiés comme possibles contacts proches (du collègue chinois). A titre de précaution, ces personnes effectueront mercredi un test de dépistage", a précisé la ministre de la Santé du Land, Melanie Huml, dans un communiqué. (Paul Carrel, version française Jean-Stéphane Brosse)

