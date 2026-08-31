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Trois nominations en vue de la fusion AkzoNobel-Axalta
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 09:28
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AkzoNobel et Axalta Coating Systems annoncent que Stephan B. Tanda, Denise C. Johnson et Robert Schuchna ont accepté de devenir administrateurs non exécutifs du groupe qui sera constitué à l'issue de leur fusion entre égaux.

Denise C. Johnson est actuellement présidente de groupe chez Caterpillar et est responsable des industries des ressources (RI), où elle est chargée des activités liées à l'exploitation minière, à la construction lourde, aux carrières ainsi qu'aux produits, services et technologies dans le domaine des agrégats.

Robert Schuchna est associé chez Cevian Capital, fonds d'investissement actif axé sur les sociétés cotées en Europe. Il siège actuellement au conseil de surveillance d'AkzoNobel ainsi qu'au conseil d'administration de Rexel.

Stephan B. Tanda doit prendre sa retraite de son poste actuel de CEO d'AptarGroup ce 1er septembre. Il a mené la transformation de la stratégie de cette entreprise pour en faire un leader à forte marge, axé sur l'innovation dans l'administration de médicaments et les sciences des matériaux actifs.

Les nominations de ces trois administrateurs non exécutifs supplémentaires devraient être soumises à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire plus tard cette année.

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