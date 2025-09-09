 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 743,18
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trois nominations dans la direction de Yum! Brands
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:15

(Zonebourse.com) - Yum! Brands annonce des nominations clés pour 'accélérer sa croissance mondiale et son orientation stratégique sous la direction de son nouveau CEO Chris Turner', dont celle de Sean Tresvant comme chief consumer officer de Yum! Brands et CEO de Taco Bell.

Par ailleurs, Jim Dausch, le global chief digital and technology officer de Pizza Hut, va prendre les fonctions de chief digital and technology officer de Yum! Brands dans son ensemble, ainsi que celles de président de Byte by Yum!

Enfin, le chief strategy officer de Yum! Brands, Ranjith Roy, est désigné CFO (directeur financier) du groupe de restauration, succédant ainsi à Chris Turner alors qu'il en deviendra le directeur général le 1er octobre prochain.

Valeurs associées

YUM BRANDS
146,515 USD NYSE -1,02%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank