Trois multinationales paient près de la moitié de l'impôt irlandais sur les sociétés, selon l'organisme de surveillance

Trois multinationales étrangères représentaient 46% de l'impôt sur les sociétés payé en Irlande en 2024, contre 38% un an plus tôt, rendant le pays dépendant d'une poignée d'entreprises pour les recettes publiques, a estimé jeudi l'organisme indépendant de surveillance fiscale.

Les recettes de l'impôt irlandais sur les sociétés ont grimpé en flèche pour atteindre 33 milliards d'euros (38,95 milliards de dollars) par an en 2025, contre moins de 6 milliards d'euros par an il y a dix ans, ce qui représente près d'un tiers de l'ensemble des impôts perçus. Cela a permis à l'Irlande d'avoir les finances publiques les plus saines d'Europe, son ministère des finances estimant que l'excédent budgétaire représentait 3,7 % du revenu national l'année dernière.

Voici les principaux points de l'étude publiée par l'Irish Fiscal Advisory Council (IFAC):

* La part de l'impôt sur les sociétés collectée auprès des trois entreprises qui paient le plus a augmenté, passant de 32 % en 2017, a indiqué l'IFAC. L'IFAC ne cite pas le nom des entreprises.

* Le Irish Times a rapporté jeudi que les trois entreprises étaient Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Eli Lilly LLY.N , citant des documents déposés par les entreprises. Reuters n'a pas pu vérifier cette information. Un porte-parole de l'IFAC a déclaré que l'organisme de surveillance ne souhaitait pas commenter l'identité des entreprises.

* Deux entreprises technologiques sont restées dans le trio de tête chaque année depuis 2017, tandis qu'un groupe pharmaceutique américain a probablement rejoint la liste en 2023, a déclaré l'IFAC.

* Le doublement des recettes globales de l'impôt sur les sociétés entre 2021 et 2024 est largement dû à l'augmentation des paiements des trois premiers payeurs, selon l'IFAC.

* "À mesure que les recettes de l'impôt sur les sociétés se concentrent, elles deviennent également plus risquées. En d'autres termes, les recettes fiscales irlandaises sont davantage exposées à la fortune d'entreprises spécifiques et aux décisions qu'elles prennent", a déclaré l'IFAC.

* Le gouvernement prévoit que les recettes de l'impôt sur les sociétés atteindront 35 milliards d'euros en 2026, ce qui pourrait les rendre encore plus concentrées sur les entreprises les plus importantes, a déclaré séparément Seamus Coffey, président de l'organisme de surveillance, à la radio RTE jeudi.

(1 dollar = 0,8472 euro)