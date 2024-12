Trois ex-abrdn rejoignent 21Shares

Russell Barrow, ex-responsable mondial des investissements alternatifs et multi-asset d’abrdn, a rejoint le spécialiste suisse des ETP crypto 21Shares en tant que directeur général. Il supervisera l’activité de gestion d’actifs et d’ETP de la structure.

Russell Barrow arrive avec deux de ses anciens collègues chez abrdn. Duncan Moir, qui pilotait la stratégie crypto et blockchain de la société écossaise, devient président de 21Shares. Edel Bashir, COO des investissements alternatifs et multi-asset, arrive en tant que directeur des opérations de 21Shares.

Parallèlement, Andres Valencia deviendra vice-président exécutif de la gestion des investissements.

Ces arrivées coïncident avec la scission de 21.co en deux entités distinctes : 21Shares et 21.co Technologies. 21.co restera la holding de ces deux structures.

« La séparation de 21Shares et de 21.co Technologies permet à chaque entité de se concentrer sur ses points forts et d’atteindre plus facilement ses objectifs commerciaux individuels », explique un communiqué. 21Shares continuera à se concentrer sur la gestion d’actifs et sur le lancement d’ETP. 21.co Technologies se concentrera sur le développement de produits et d’outils de nouvelle génération, tels que les actifs tokenisés, les contrats intelligents et la gestion des risques.

Les cofondateurs Hany Rashwan et Ophelia Snyder deviendront co-présidents de 21Shares. Après une période de transition « raisonnable », ils dédieront leur temps et leur attention à 21.co Technologies en tant que directeur général et présidente de l’entité. Ils resteront CEO et présidente de 21.co.

