Trois dirigeants de BNP Paribas ont acheté des actions pour 210.000 euros

L’action a perdu 23% sur un an. (© ML)

Le DG de la banque, Jean-Laurent Bonnafé, a acquis des titres via le PEE, tout comme le responsable de la banque de détail, Thierry Laborde, et celui en charge de la banque des entreprises, Yann Gerardin.

Le directeur général de la banque , Jean-Laurent Bonnafé, a acheté via le plan d'épargne entreprise 1.849 actions le 26 septembre dernier à 47,96 euros, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Le DG délégué, Thierry Laborde, responsable de la banque de détail, a fait de même pour 500 actions le 20 septembre à 48,50 euros pièce et 142 titres le 26 septembre à 47,96 euros.

Le DG délégué, Yann Gerardin, en charge de la banque des entreprises, a acquis 1.882 titres le 26 septembre à 47,96 euros.

Au 31 décembre 2021, Jean-Laurent Bonnafé détenait 107.824 actions. À cette date, l'État belge via la SFPI possédait 7,8% du capital et des droits de vote, suivi de Blackrock à 6,1% et des salariés à 4,2%.

Les actionnaires individuels étaient à 4%, les institutionnels européens à 41,5% et les non européens à 32,4%.

Des analystes positifs

L’objectif moyen du consensus calculé par FactSet est à 66,87 euros. Sur les vingt-et-un analystes référencés, dix-sept sont positifs et quatre sont à «conserver».

Le plus optimiste est Pierre Chedeville chez CIC Market Solutions qui vise 74 euros. Le plus réservé est Michael Christodoulou chez Berenberg qui valorise l’action à 55 euros.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 8,2 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 8,2 sur 10 pour ses ratios de