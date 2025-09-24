Trois bonnes raisons de choisir les ETF

Le logo ETF sur le smartphone d'un investisseur. (Crédits: Adobe Stock)

Les investisseurs particuliers se sont largement tournés ces dernières années vers les ETF ou trackers, ces fonds indiciels qui répliquent la performance d'un indice boursier. Ainsi, selon les derniers chiffres de l'AMF, 435.000 particuliers ont acheté ou vendu des fonds indiciels cotés au 1er trimestre 2025.

Au total, l'Autorité des marchés financiers recense 2,3 millions de transactions sur des ETF au 1er trimestre 2025 (+44% par rapport au dernier trimestre de 2024, +130% sur un an). Notez également que 105.000 nouveaux investisseurs en ETF ont été dénombrés au 1er trimestre 2025 (+98% en un an, une multiplication par 4,5 en deux ans).

Pourquoi ce raz-de-marée ? Quels facteurs expliquent un tel engouement pour les trackers ? L'investissement en ETF est-il réellement une bonne idée ? Découvrez dans cet article 3 bonnes raisons de choisir les ETF plutôt que les OPCVM ou les titres vifs.

L'accès direct à la performance des marchés boursiers avec les ETF

Les ETF permettent de se positionner très simplement sur la classe d'actifs la plus rémunératrice. En effet, en investissant via des trackers sur des indices boursiers comme le S&P 500 ou le MSCI World, ou même le CAC 40, l'investisseur atteint un rendement moyen annualisé de l'ordre de 7 à 10%. Difficile de faire mieux avec un actif aussi liquide et aussi simple d'utilisation ! Mais pourquoi privilégier les ETF aux titres vifs ?

Les ETF, ces fonds qui s'achètent aussi simplement qu'une action, permettent d'avoir un accès direct et facile à la performance des marchés boursiers. Il n'est pas nécessaire de réaliser un stock-picking poussé comme lorsque l'on achète des titres vifs. Les ETF sont donc accessibles aux novices et/ou à ceux qui disposent de peu de temps pour leurs investissements.

De plus, les ETF permettent d'acheter un panier d'actions à un prix somme toute très faible, allant de quelques euros à quelques dizaines d'euros, et si certains trackers dépassent la centaine d'euros, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un moyen très accessible d'investir sur de nombreux titres. Ainsi, les ETF permettent une diversification avec une somme relativement restreinte et sont donc particulièrement adaptés aux petits budgets.

Les frais dérisoires des trackers comme moteur de surperformance

Si les ETF permettent de profiter de l'attractivité du marché actions sans les contraintes du stock-picking de titres vifs, ils affichent aussi une supériorité indiscutable sur les OPCVM, notamment due à la faiblesse des frais associés aux trackers, très inférieurs à 1% le plus souvent. Toutefois, des disparités existent. Ainsi, les frais d'ETF associés aux plus grands indices boursiers sont souvent très bas, de l'ordre de 0,1%, quand les frais associés aux trackers spécialisés atteignent eux facilement les 0,5% (mais restent le plus souvent sous la barre des 1%).

Or, selon les derniers chiffres de l'AMF, les frais des fonds et SICAV actions atteignent eux en moyenne 1,3 (pays de la zone euro) à 1,5% (actions internationales et actions françaises). L'impact des frais joue nécessairement sur le rendement du fonds et les fonds traditionnels, plus chargés en frais, peinent bien évidemment à s'imposer face aux ETF.

La supériorité de la gestion passive sur la gestion active

Les gérants de fonds traditionnels peinent à surperformer leur indice de référence dans la durée, comme le montrent de nombreuses études depuis maintenant des années. Si l'on se réfère aux derniers chiffres de l'étude SPIVA, le pourcentage de fonds actifs qui ont sous-performé leur indice de référence en Europe (S&P Europe 350) est de 84% sur 1 an, 93% sur 3 ans et 91% sur 5 ans. 93% des gérants actifs ont fait moins bien que le marché ces 3 dernières années. Le constat est identique dans la quasi-totalité du globe.

Ainsi, l'investissement régulier de petites sommes (DCA) sur des ETF semble constituer un meilleur moyen d'investir sur les marchés boursiers pour tous les particuliers qui souhaitent se positionner sur le marché actions sans consacrer trop de temps à leurs investissements et sans être un expert des marchés financiers.