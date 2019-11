Trois anciens de Stanhope démarrent leur société avec 600M$ d'encours

(NEWSManagers.com) - Julien Sevaux, co-fondateur en 2004 de la société Stanhope Capital, lance avec deux autres associés issus aussi de Stanhope une nouvelle société de gestion baptisée Eighteen48 Partners. Elle bénéficie d'un encours de démarrage de 600 millions de dollars.

Les deux associés accompagnant Julien Sevaux sont Tarek AbuZayyad et Edward Clive. L'argent provient de la fortune personnelle des trois associés mais aussi d'un groupe d'investisseurs " stratégiques de premier plan, dont plusieurs sont actionnaires, clients et conseillers de la société" , indique le communiqué. Concernant, Julien Sevaux, il avait vendu sa part de 25% dans Stanhope il y a deux ans, pour un montant resté inconnu.

Eighteen48 Partners se présente comme une société privée d'investissement pilotée par la recherche et qui répond aux besoins des investisseurs professionnels, des familles et des institutions qualifiées.

Eighteen48 vise des investissements dans le monde entier dans toutes les classes d'actifs, en allouant des capitaux à des fonds de tiers et en effectuant des investissements directs dans des titres publics et privés. L'approche d'investissement de l'entreprise se veut " une approche à long terme et à forte conviction" .

" Parce que nous gérons notre propre argent aux côtés de celui de nos clients et que nous co-investissons avec eux de manière transparente, nous avons réussi à instaurer un niveau de confiance exceptionnellement élevé. Nous nous considérons comme une coopérative d'investissement, dont nous sommes tous clients et à laquelle nous pouvons tous contribuer." , commente Julien Sevaux.