Trois acquisitions pour Holcim dans la construction circulaire en Europe
Le groupe suisse explique que l'acquisition de Thames Materials étend son empreinte à l'ensemble de la région de Londres, et que celle d'A&S Recycling lui apporte trois pôles situés près de centres métropolitains dans le nord de l'Allemagne.
L'acquisition d'un recycleur de matériaux de démolition de construction dans le nord-ouest de la France renforcera l'empreinte de Holcim dans la région et portera à 28 le nombre de centres de recyclage exploités par l'entreprise dans le pays.
Les trois entreprises disposent d'une capacité annuelle de traitement autorisée combinée d'environ 1,3 million de tonnes de matériaux de démolition de construction, et contribueront à l'objectif du groupe de recycler plus de 20 Mt par an d'ici 2030.
Valeurs associées
|76,080 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,30%
