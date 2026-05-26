Trois acquisitions d'un coup pour Eli Lilly

Eli Lilly annonce des accords pour acquérir trois entreprises, Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company, faisant ainsi avancer sa stratégie consistant à investir dans des plateformes technologiques différenciées pour traiter des problèmes de santé importants.

Ces transactions sont soumises aux conditions de clôture habituelles. Lilly déterminera le traitement comptable de ces transactions après la clôture, et elles se refléteront ensuite dans les résultats et les perspectives financières du laboratoire pharmaceutique.

Curevo

Le principal candidat-produit de Curevo est l'amezosvatéine, un vaccin adjuvanté destiné à la prévention du zona chez l'adulte, visant à répondre aux problèmes de tolérance que pose la norme de soin actuelle, problèmes pouvant limiter les taux globaux de vaccination.

Dans un essai clinique de phase 2 comparé à la norme de soin, l'amezosvatéine a atteint la réponse immunitaire sur tous les critères primaires et a réduit de plus de moitié les effets secondaires tels que la fatigue limitant l'activité, les frissons et la douleur au site d'injection.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Curevo pourraient recevoir jusqu'à 1,5 MdUSD en espèces, incluant un paiement initial et un paiement ultérieur à l'atteinte d'un jalon spécifié.

LimmaTech Biologics

LimmaTech Biologics développe des vaccins contre les agents pathogènes bactériens pour lesquels la résistance croissante aux antimicrobiens réduit progressivement les options thérapeutiques, notamment Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis.

Le programme principal de LimmaTech, LTB-SA7, est en phase 1 de développement en tant que vaccin contre S. aureus, principale cause d'infection du site chirurgical. Le pipeline préclinique de l'entreprise vise d'autres pathogènes bactériens, notamment ceux qui provoquent l'infertilité.

Selon les termes de l'accord, Eli Lilly acquerra LimmaTech pour un montant allant jusqu'à 780 MUSD en espèces, incluant un paiement initial et des paiements potentiels supplémentaires basés sur l'atteinte de certains jalons cliniques et réglementaires.

Vaccine Company

Enfin, Vaccine Company développe des technologies propriétaires de nanoparticules in vivo (IVN) conçues pour permettre l'affichage antigénique connu pour déclencher des réponses immunitaires durables associées aux vaccins à particules virales.

Cette société fait avancer un large portefeuille préclinique couvrant plusieurs agents pathogènes viraux ; le programme principal applique cette technologie au virus Epstein-Barr (EBV), avec un candidat à cinq antigènes prêt pour la phase 1.

Selon les termes de l'accord, ses actionnaires pourraient recevoir jusqu'à 1,55 MdUSD en espèces, incluant un paiement initial et des paiements ultérieurs à l'atteinte de certains jalons cliniques et commerciaux.