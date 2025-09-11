 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 372,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Triple record à Wall Street, poussée par les perspectives de baisses des taux
information fournie par AFP 11/09/2025 à 22:09

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a touché des sommets en clôture jeudi, alors que des nouveaux indicateurs économiques sont venus conforter les attentes des investisseurs quant à un assouplissement monétaire de la Fed.

Les trois indices vedettes de Wall Street ont terminé sur de nouveaux records: le Dow Jones a gagné 1,36% à 46.108,00 points, l'indice Nasdaq a progressé de 0,72% à 22.043,07 points et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,85% à 6.587,47 points.

Nasdaq

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank