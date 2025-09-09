 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Triple record à Wall Street avant l'inflation américaine
information fournie par AFP 09/09/2025 à 22:35

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé à de nouveaux sommets mardi, abordant avec optimisme la publication de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis susceptibles de donner de nouveaux indices sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones a avancé de 0,43%, à 45.711,34 points, l'indice Nasdaq a pris 0,37% à 21.879,49 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,27% à 6,512,61 points.

"Le groupe des mégacapitalisations a joué un rôle moteur en contribuant à soutenir les principaux indices", souligne auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Nvidia a ainsi gagné 1,46%, Alphabet (Google) 2,39% et Amazon a avancé de 1,02%.

Globalement, les investisseurs sont "dans l'expectative des données sur l'inflation, avec l'indice des prix à la production (PPI) qui sera publié mercredi, puis jeudi avec l'indice des prix à la consommation (CPI)", relève Patrick O'Hare.

"Les acteurs du marché s'attendent non seulement à ce que la Fed abaisse ses taux en septembre, mais aussi en octobre et en décembre", note l'analyste.

Selon l'analyste, les données sur l'inflation donneront par conséquent "une base pour réévaluer la probabilité de ces baisses de taux".

La banque centrale des Etats-Unis est investie d'un double mandat pour le pays, consistant à la fois à surveiller le marché de l'emploi et à maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Toutefois, prévient M. O'Hare, "il semble que les marchés financiers se concentrent davantage sur l'affaiblissement du marché du travail que sur les données d'inflation pour le moment".

Mardi, ils ont gardé un oeil sur la forte révision à la baisse des chiffres de l'emploi américain entre avril 2024 et mars 2025, sans pour autant y réagir négativement.

Selon le Bureau des statistiques du travail (BLS), les entreprises américaines ont au final créé 911.000 emplois de moins sur l'ensemble de l'année fiscale 2024-2025, soit quasiment deux fois moins que ce qui avait été rapporté initialement.

"Pour ce marché, les mauvaises nouvelles économiques sont synonymes de bonnes nouvelles en matière de baisse des taux", résume Patrick O'Hare.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se tendait par rapport à la clôture lundi, à 4,08% contre 4,04%.

Côté entreprises, Apple (-1,48% à 234,35 dollars) a souffert de la présentation de sa nouvelle gamme d'iPhone 17.

L'entreprise a présenté un modèle "Air" ultrafin, a promis des progrès sur l'autonomie et les objectifs photographiques, mais n'a pas annoncé d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA).

La firme de Cupertino (Californie) a aussi annoncé que les prix des nouveaux iPhone devraient augmenter aux Etats-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui alourdissent les coûts de production en Chine, toujours le principal centre de fabrication de la marque à la pomme.

La start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave a bondi de 7,13% à 100,22 dollars après avoir annoncé le lancement d'un fonds de capital-risque dédié aux investissements dans l'IA.

Le spécialiste néerlandais des infrastructures et services IA Nebius (+49,42% à 95,72 dollars) s'est envolé à l'annonce d'un partenariat avec Microsoft . Nebius dédira une partie des ressources de son nouveau data center au géant américain de l'informatique.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
239,6300 USD NASDAQ +2,39%
AMAZON.COM
238,2400 USD NASDAQ +1,02%
APPLE
234,3500 USD NASDAQ -1,48%
MICROSOFT
498,4100 USD NASDAQ +0,04%
NVIDIA
170,7600 USD NASDAQ +1,46%
S&P GLOBAL
547,500 USD NYSE +0,24%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

