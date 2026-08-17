Triple actualité pour AstraZeneca

Le laboratoire a dévoilé des résultats de plusieurs essais cliniques avec notamment deux nouvelles positives et une négative avec l'arrêt prématuré d'un essai.

L'essai de phase III a franchi un jalon décisif dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules présentant des mutations du récepteur EGFR. La combinaison des produits Tagrisso et Orpathys a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement majeure de la survie sans progression (PFS) ainsi que de la survie globale (OS), comparativement à une double chimiothérapie à base de platine. AstraZeneca précise qu'il s'agit de la première étude mondiale de phase III à prouver un double bénéfice en termes de PFS et d'OS dans cette indication spécifique.

En parallèle, le laboratoire a annoncé un revers dans le développement de son portefeuille d'oncologie. Le groupe a dévoilé l'arrêt prématuré d'un essai clinique de Phase II, qui évaluait l'efficacité du Volrustomig associé à une chimiothérapie en première ligne de traitement chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique. La décision fait suite aux recommandations du Comité indépendant de surveillance des données (IDMC). Lors d'un examen intermédiaire planifié, le comité a conclu qu'il était peu probable que la combinaison à base de Volrustomig atteigne ses deux critères d'évaluation principaux : survie sans progression et survie globale.

Enfin, AstraZeneca et son partenaire Daiichi Sankyo ont franchi un jalon stratégique en oncologie. Les résultats préliminaires d'un essai de phase III ont démontré que leur anticorps conjugué Enhertu a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement majeure de la survie sans progression (PFS) en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ou localement avancé présentant une mutation du gène HER2. Dans l'étude globale, Enhertu s'est imposé face à la combinaison de référence actuelle (chimiothérapie platine-pemetrexed associée au pembrolizumab).