Tripadvisor surprend favorablement au quatrième trimestre

(AOF) - Tripadvisor est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ses résultats du quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 411 millions de dollars contre un consensus de 400 millions de dollars, en hausse de 5 % sur un an. Le bénéfice net de la plateforme de tourisme s'est élevé à 43 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée, contre un consensus de 0,21 dollar. L’Ebitda ajusté ressort à 73 millions de dollars, soit 18 % du chiffre d’affaires.

" Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record, porté par la croissance des expériences, qui devient de plus en plus la priorité stratégique et le centre de gravité financier du Groupe", commente le CEO Matt Goldberg

