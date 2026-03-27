Tripadvisor en vert, soutenu par une analyse de BofA
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:40
Selon BofA, l'arrivée du fonds activité Starboard au capital de Tripadvisor renforce la probabilité d'opérations stratégiques sur le groupe, notamment autour de ses filiales Viator (activités et loisirs) et TheFork (réservations de restaurants).
La note souligne d'ailleurs que ces deux actifs à forte croissance pourraient valoir à eux seuls plus de 2,5 MdsUSD, soit environ deux fois la valeur d'entreprise actuelle de Tripadvisor, semblant suggérer une potentielle sous-valorisation du groupe en Bourse.
Le rapport met aussi en avant l'arrivée de nouveaux administrateurs liés à Starboard et le lancement d'une réflexion sur la cession de TheFork, autant de catalyseurs susceptibles de faire émerger cette valeur.
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