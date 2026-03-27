 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tripadvisor en vert, soutenu par une analyse de BofA
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:40

Le titre gagne près de 3% à Wall Street, tiré par une note de Bank of America qui relève son conseil sur le titre, passant de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 14 à 15 dollars.

Selon BofA, l'arrivée du fonds activité Starboard au capital de Tripadvisor renforce la probabilité d'opérations stratégiques sur le groupe, notamment autour de ses filiales Viator (activités et loisirs) et TheFork (réservations de restaurants).

La note souligne d'ailleurs que ces deux actifs à forte croissance pourraient valoir à eux seuls plus de 2,5 MdsUSD, soit environ deux fois la valeur d'entreprise actuelle de Tripadvisor, semblant suggérer une potentielle sous-valorisation du groupe en Bourse.

Le rapport met aussi en avant l'arrivée de nouveaux administrateurs liés à Starboard et le lancement d'une réflexion sur la cession de TheFork, autant de catalyseurs susceptibles de faire émerger cette valeur.

Valeurs associées

TRIPADVISOR
10,4200 USD NASDAQ +4,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine bientôt édités par Panini en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:41 

    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine seront édités en France à partir du 1er avril 2027 par l'Italien Panini, qui en reprend la licence, a annoncé vendredi Disney. "The Walt Disney Company France a confirmé aujourd'hui Panini comme son nouveau licencié pour ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Le chinois BYD a vu son bénéfice net chuter de 19% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:33 

    Le géant chinois des véhicules électriques BYD a annoncé vendredi une chute de 19% de son bénéfice net en 2025, confronté à une faible demande intérieure, tout en cherchant à se développer à l'étranger. Premier constructeur mondial de voitures électriques devant ... Lire la suite

  • Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington
    USA: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mars - Michigan
    information fournie par Reuters 27.03.2026 15:28 

    Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les ​résultats définitifs de l'enquête mensuelle de ​l'Université du Michigan. Son ⁠indice de confiance a ‌reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en ​février ‌et une première ... Lire la suite

  • Le groupe de luxe LVMH présente ses résultats annuels 2025 à Paris
    LVMH visé par une enquête en Italie sur pratiques déloyales envers les mineurs
    information fournie par Reuters 27.03.2026 15:28 

    L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé vendredi ‌avoir ouvert une enquête sur LVMH Profumi e Cosmetici Italia, filiale du géant français du luxe, Sephora Italia ​et Benefit Cosmetics, pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales liées à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank