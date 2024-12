Tripadvisor annonce le rachat de son actionnaire majoritaire Liberty Tripadvisor

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tripadvisor est attendu en hausse de plus de 10% après l'annonce d'un accord de fusion aux termes duquel le spécialiste du tourisme acquerra son actionnaire majoritaire Liberty TripAdvisor. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2025 pour une valeur totale d'environ 435 millions de dollars. La transaction entraînera la simplification de la structure du capital de Tripadvisor en une seule catégorie d'actions sans actionnaire majoritaire, avec à a clé une plus grande flexibilité stratégique pour le groupe.

