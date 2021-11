Triodos IM lance un fonds sur les énergies renouvelables dans les émergents

(NEWSManagers.com) - Le néerlandais Triodos Investment Management lance un fonds qui vise à accroître l' accès aux énergies renouvelables dans les marchés émergents, le Triodos Sicav II – Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund. Ce fonds semi-ouvert dédié aux investisseurs professionnels part avec 29 millions de dollars. Il est géré par Angeles Toledo.

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund investit dans la transition énergétique des marchés émergents en fournissant de la dette senior à long terme à des projets éoliens, solaires et hydroélectriques. Le fonds finance également des initiatives commerciales et industrielles et des projets innovants qui touchent les particuliers, comme les mini-réseaux. En outre, le fonds dispose d'une allocation limitée pour investir dans des fonds de transition énergétique à fort impact, en mettant l'accent sur la phase de développement de nouveaux projets renouvelables.