Triodos IM et Stoxx lancent l’indice iSTOXX Triodos Developed Markets Impact Index

(AOF) - Triodos Investment Management et Stoxx Ltd., qui fait partie du groupe ISS Stoxx, annoncent le lancement de l’indice iSTOXX Triodos Developed Markets Impact Index. Cet indice sur mesure a été conçu comme un benchmark de référence pour les investisseurs institutionnels souhaitant intégrer un impact environnemental et social positif et mesurable dans leur approche d’investissement, tout en minimisant l’impact négatif de leurs placements.

" Alors que les indices durables existants peuvent exclure certains investissements jugés indésirables (comme les armes controversées, le tabac, le travail des enfants ou les énergies fossiles), ils ne prennent généralement pas en compte l'impact positif ou négatif, rendant difficile pour les investisseurs le pilotage de leur stratégie en matière d'impact ", explique les deux partenaires.

" L'indice iSTOXX Triodos Developed Markets Impact Index (...) permet non seulement aux investisseurs institutionnels de piloter efficacement leur impact, mais aussi d'orienter leurs investissements vers des Objectifs de Développement Durable (ODD) spécifiques de l'ONU. Il nous permet également de mettre en avant certains thèmes d'investissement dans la construction de portefeuilles pour nos clients institutionnels. ", déclare William de Vries, directeur actions et obligations à impact chez Triodos IM.