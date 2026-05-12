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Trimestriels en hausse pour Bayer
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 09:05

Bayer a dévoilé des comptes trimestriels en hausse, malgré un effet de change négatif.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des produits pharmaceutiques et agrochimiques a vu ses revenus progresser de 4,1%, à 13,405 milliards d'euros, en organique. L'effet de change est négatif à hauteur de 886 millions d'euros.

Parallèlement, l'Ebitda avant éléments spéciaux a augmenté de 9%, à 4,453 milliards d'euros, portant la marge d'Ebitda à 33,2%, contre 29,7% un an plus tôt. De son côté, l'Ebit a bondi de 51,8%, à 3,528 milliards d'euros, après des gains exceptionnels nets de 324 millions d'euros, liés à la vente de l'activité mondiale Avelox pour 250 millions d'euros.

Enfin, le bénéfice net a atteint 2,763 milliards d'euros, plus du double du premier trimestre 2025. Le bénéfice par action (core) a grimpé de 12,9%, à 2,71 euros, porté en grande partie par la croissance des bénéfices de la division Crop Sciences. Toutefois, cette croissance a été freinée par un effet de change négatif de 0,20 euro par action.

Le géant allemand a confirmé ses prévisions à taux de change constants pour l'ensemble de l'exercice 2026.

En appliquant les taux en vigueur au 31 mars 2026, l'entreprise table sur des revenus entre 44,5 et 46,5 milliards d'euros, contre entre 44 et 46 milliards d'euros précédemment. L'Ebitda avant éléments exceptionnels est attendu dans une fourchette comprise entre 9,4 et 9,9 milliards d'euros (de 9,1 à 9,6 milliards d'euros précédemment). Quant au bénéfice par action (core) il est désormais attendu entre 4,10 et 4,60 euros, contre entre 4 et 4,50 euros auparavant.

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