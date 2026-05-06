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Trimble revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à des résultats encourageants au premier trimestre et à une forte demande de logiciels
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de navigation Trimble TRMB.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles après avoir publié de solides résultats pour le premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour son offre de produits spécialement conçue pour les secteurs de la construction et des transports.

* Basée à Westminster, dans le Colorado, l'entreprise a intégré à ses équipements de navigation des solutions logicielles qui collectent des données, les analysent et fournissent des informations exploitables, aidant ainsi ses clients à rationaliser leurs processus de travail.

* Elle table désormais sur un chiffre d'affaires total compris entre 3,84 et 3,92 milliards de dollars pour 2026, soit un niveau supérieur à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 3,81 et 3,91 milliards de dollars.

* Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 3,47 et 3,64 dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 3,42 et 3,62 dollars.

* Trimble est en train de passer d'un modèle axé sur le matériel à un modèle centré sur les services logiciels.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 939,9 millions de dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 905,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Le bénéfice ajusté de 0,79 dollar par action a dépassé les estimations de 0,72 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars.

* La société a également tiré profit de sa stratégie “connect-to-scale”, conçue pour relier les solutions matérielles, logicielles et cloud dans les secteurs de la construction, du géospatial et des transports.

* Trimble prévoit un chiffre d'affaires compris entre 938 et 963 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à environ 946 millions de dollars.

* Elle prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 0,78 et 0,82 dollar pour le trimestre, dont la valeur médiane est conforme aux estimations de 0,80 dollar.

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