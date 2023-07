Trilogiq: "Une année de transition"

Publication des résultats annuels 2022-2023



Trilogiq publie des résultats annuels 2022-2023 en dessous de nos attentes avec un CA de 22,2 M€ (+4%), un EBE de 0,6 M€ (0,8 M€ Euroland) et un RN de -0,6 M€ (0,2 M€ Euroland). La trésorerie nette du groupe ressort toujours très excédentaire, avec une position nette de dette de 20,6 M€. Le carnet de commandes du T1 affiche également une belle orientation (+15%, vs -8% au T1 2022-2023).



Perspectives



Malgré le manque de visibilité, nous estimons que Trilogiq devrait renouer avec un niveau de profitabilité plus important sur l’exercice à venir. Le focus sur la marge brute et la bonne orientation du carnet de commandes sont deux éléments nous confortant. Nous revoyons notre prévision de CA 2023/2024e à 22,9 M€ et d’EBE à 1,7 M€.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous réévaluons notre objectif de cours à 6,00 € (vs 7,50 €) et maintenons notre recommandation à Achat. Au cours de clôture du 24/07/2023, Trilogiq présente à nouveau une VE négative, la position de cash nette de l’entreprise étant supérieure à sa capitalisation boursière.