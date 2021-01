Trilogiq : Très net rebond de la rentabilité au S1 et communication d'une guidance chiffrée de CA 2020/21"

Publication des résultats semestriels 2020/2021

Trilogiq publie des résultats qui continuent de se redresser malgré la baisse de 21% de son CA S1 2020/21 à 10,0 M€ avec un EBE à 0,6 M€ (vs 0,0 M€) et un REX de -0,5 M€ (vs -1,4 M€). La trésorerie nette a augmenté de 1,6 M€ sur un an, notamment avec le plan de cession d'actifs de la société. Compte tenu de ce S1 et de l'activité sur la fin d'année, Trilogiq communique sur une guidance de chiffre d'affaires 2020/21 qui devrait ressortir à 20/22 M€ avec un EBITDA significativement positif et une trésorerie en hausse. Le carnet de commandes s'élève à 12,2 M€ à fin septembre 2020.

Recommandation

Suite à cette publication et à nos ajustements à la hausse, notre objectif de cours passe à 7,90 € (vs 4,20 €) et notre recommandation à l'Achat (vs Accumuler).