Trilogiq: carnet de commandes en hausse de 15% information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Trilogiq a fait état lundi d'une forte progression de son carnet de commandes sur son exercice décalé, clos le 31 mars dernier, à la faveur d'une solide activité commerciale dans la zone Amériques.



Le fabricant de systèmes d'assemblage logistiques et automatisés, qui permettent de créer des équipements modulaires 'sur mesure', affichait des commandes de 25,3 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2023/24, contre 21,9 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 15%.



En Europe, le groupe dit avoir généré une croissance de 7%, principalement tirée par la Slovaquie (+118%), le Benelux (+85%) et la Roumanie (+27%) tandis que la France approche des cinq millions d'euros de commandes annuelles (+9%).



Sur le continent américain, les commandes ont grimpé de 38% sous l'impulsion des performances au Mexique (+56%), en Amérique du Nord (+30%) et au Brésil (+29%).



Dans un communiqué, Trilogiq souligne que cette forte progression de son carnet de commandes couplée à une réduction prononcée des coûts d'exploitation devrait lui permettre d'enregistrer une hausse 'significative' de son résultat opérationnel courant (Ebitda) annuel.



Les analystes d'Euroland font remarquer que le groupe industriel se traite en Bourse sur la base d'une valorisation de 20 millions d'euros inférieure à sa trésorerie nette (21,8 millions d'euros à la fin 2023).





