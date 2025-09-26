Trigano: UBS relève son objectif de cours
26/09/2025
UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 175 E (contre 165 E).
'Bien que la direction ait annoncé une marge plus faible pour l'exercice, les flux de trésorerie d'exploitation devraient être solides. Nous anticipons un rebond pour l'exercice 2026' indique UBS.
Valeurs associées
|151,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
