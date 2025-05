Trigano: UBS initie à l'achat, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - L'action Trigano s'échange en hausse mercredi à la Bourse de Paris, portée par une note d'UBS, qui souligne la faible valorisation sur laquelle se traite le fabricant de véhicules et d'équipements de loisirs.



Vers 14h00, le titre du constructeur de camping-cars avance de 4,4%, signant la deuxième plus forte hausse du SBF 120 qui perd 0,5% au même moment.



Dans une note, UBS salue le solide positionnement du groupe français, qui devrait bénéficier selon lui de tendances porteuses à moyen terme, à savoir une demande robuste, une démographie favorable et une stratégie tournée vers l'entrée de gamme.



Au vu de la baisse de 25% accusée par la valeur ces 12 derniers mois, le bureau d'études juge toutefois que l'effet négatif lié au déstockage est désormais plus qu'intégré dans les cours.



Avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 4,8x, soit une décoté de 40% par rapport à ses niveaux historiques, UBS dit considérer la valorisation actuelle du titre comme 'attractive' et voir le profil risque/rendement orienté à la hausse pour les 12 mois à venir.





