Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: retour dans la zone des 125E information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Trigano s'approche des 125E, ex-zénith du 15/05, ex-plancher de fin janvier et qui servent de zone support depuis le bond du 18/05. En cas d'enfoncement, son objectif suivant à la baisse se situerait vers 116E, ex-plancher des 26/04 et 17/05.





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -1.63%