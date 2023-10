Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : repart à l'assaut du zénith annuel des 140,4E information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - C'est reparti très fort pour Trigano qui vient de reprendre +16% depuis le plancher des 118E du 28 septembre et n'enchaine que des séquences de hausse successives depuis le 1er octobre.

Après le débordement des 126,6E, le franchissement des 131E suivi des 136E (ex-résistance du 2/2 puis des 12 et 19/7) constitue une nouvelle étape qui devrait se solder par le retracement du zénith annuel des 140,4E du 16 juin.





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +5.02%