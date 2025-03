Trigano: rentabilité opérationnelle courante attendue entre 8% et 9% au 1er semestre

(AOF) - Trigano affiche au premier semestre un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, en recul de 16,5%, " par rapport à un comparable élevé ". Il déclare avoir " adapté " le niveau de sa production de véhicules de loisirs " dans le but de retrouver des niveaux de stocks normatifs à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution ". L’intégration de Bio Habitat à compter du 1er décembre 2024 a contribué à hauteur de 72 millions d'euros permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,67 milliard d’euros (-12,1%).

Alors que " l'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production " ont pesé sur la rentabilité du premier semestre, le résultat opérationnel courant est attendu " dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires ".

" Soutenu par la dynamique solide des prises de commandes et des immatriculations toujours en progression ", le marché des camping-cars " demeure bien orienté en Europe ". L'environnement économique et géopolitique " reste cependant incertain, marqué par des tensions persistantes et une visibilité limitée à court terme " alors que " la baisse des taux d'intérêt demeure insuffisante ".

Dans ce contexte, Trigano " maintiendra une gestion rigoureuse de sa production afin d'adapter son activité aux évolutions de la demande ".

Réduction de la production de camping-cars au 2e trimestre

Au cours du deuxième trimestre, Trigano a poursuivi les efforts de maîtrise de l'évolution de son besoin en fonds de roulement et réduit à nouveau ses productions de camping-cars. Les ventes de caravanes sont en repli de 33,1% car les distributeurs, " souvent encore chargés en stocks ", " réduisent leurs gammes d'exposition en hors saison ".

En revanche, les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs " enregistrent une dynamique positive au deuxième trimestre, les niveaux de stocks des revendeurs ayant atteint un point bas ".

